Detida por tentar sair da prisão com mensagens escritas no sutiã

Uma mulher foi apanhada a sair de uma prisão brasileira com uma série de mensagens escritas no sutiã pela filha, que está a cumprir pena e queria comunicar com o exterior.

A mulher, de 40 anos, foi visitar a filha ao Centro de Detenção Provisória Feminino em Manaus, Amazonas, no sábado, mas o nervosismo que demonstrou à saída alertou as guardas prisionais.

Quando a revistaram, encontraram o sutiã com várias mensagens escritas pela filha. Uma delas era para o pai: "Amo-te, perdoa-me por tudo". E muitos pedidos de uma nova oportunidade: "Desta vez aprendi muito".

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária do Amazonas, a reclusa também tentou enviar contactos de telemóvel e informações sobre documentos pessoais.

Além de detida, a mãe ficou proibida de visitar a filha naquela cadeia.