Detidas por venderem bolos com canábis na igreja

Hoje às 16:33 Facebook

Twitter

Duas mulher foram detidas depois de, na sexta-feira passada, terem sido apanhadas a vender bolos e outros produtos de doçaria com canábis na sua composição, numa igreja do Estado norte-americano da Geórgia.

Segundo as autoridades, citadas pela BBC, Ebony Cooper, 28 anos, e Leah Pressley, 26, vendiam snacks de cereais, brownies e pudins, contendo marijuana.

As mulheres foram detidas na semana passada, na localidade de Savannah, Geórgia, no fim de um evento organizado na propriedade da igreja daquela localidade, destinado a empresários e comerciantes locais. Entre estantes e montras de artigos vários, havia uma banca com bolos de canábis.

De acordo com o departamento local de combate ao narcotráfico de Savannah, que emitiu um comunicado no Facebook na segunda-feira, inspetores à paisana contactaram com Cooper, durante o evento, numa altura em que a mulher estava a vender os artigos. Depois de comprarem vários produtos, os investigadores seguiram ambas as mulheres para outro local, onde acabaram por apreender uma grande quantidade de bolos e guloseimas, mais de mil dólares (aproximadamente 857 euros) em dinheiro e uma arma de fogo carregada, que estaria na posse de Cooper enquanto esta vendia os artigos na igreja.

A mesma publicação adianta que as suspeitas também publicitavam os produtos nas redes sociais.

Com base na investigação da unidade antinarcóticos, a igreja não tinha conhecimento das atividades ilegais ocorridas na sua propriedade.

Ambas as mulheres foram acusadas por crimes de tráfico de droga e continuam detidas.