Detido depois de pagar PlayStation por nove euros como se fosse fruta

Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem francês foi detido depois de pagar uma PlayStation 4 como se fosse fruta num supermercado. Tentou repetir a proeza e acabou por ser apanhado pela polícia.

O rapaz de 19 anos, identificado como Adel, pegou do aparelho e pesou-o na secção da fruta. Depois, colocou o ticket como se de uma peça de fruta se tratasse e saiu porta fora.

De acordo com o jornal "L'est Republicain", o jovem vendeu a PlayStation por cerca de 100 euros. Não satisfeito com a sorte que teve, deslocou-se ao mesmo supermercado, localizado em Montbeliard, já perto da fronteira com a Suíça, e acabou por ser detido pela polícia para ser identificado.

O crime aconteceu no passado mês de setembro e o rapaz não compareceu ao tribunal para ser ouvido. Na passada semana, o tribunal daquela cidade condenou Adel a quatro meses de prisão.