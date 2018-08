Dupla de falsos astronautas prometia negócios com a NASA

10 Maio 2018 às 16:55 Facebook

São pai e filho, de 56 e 30 anos, e, disfarçados com fatos rudimentares de astronautas, conseguiram burlar pelo menos 30 pessoas em várias cidades indianas.

Virender, o pai, e Nitin Mohan Brar, o filho, foram finalmente detidos pela polícia depois de, alegadamente, terem burlado um empresário em cerca de 180 mil euros. A dupla prometeu ao empresário que conseguia vender um dispositivo à NASA, assim que ele estivesse pronto.

Segundo os jornais indianos, Virender e Nitin diziam, entre outras proezas, conseguir gerar eletricidade através de raios. Na sua posse tinham fatos e autocolantes "anti-radiação", um portátil e uma impressora, cheques estrangeiros, bilhetes de identidade falsos e um carro Audi. Usavam roupas e acessórios de luxo.

As autoridades acreditam que, no total, enganaram pelo menos 30 pessoas em Deli, Uttar Pradesh e Uttarrakhand. Antes do golpe da NASA, já tinham sido detidos pela venda de cobras, alegando que tinham propriedades medicinais.