E se o Pai Natal fosse mulher? A questão de um inquérito que se tornou viral

Para a maioria das pessoas, o Pai Natal será sempre aquele senhor de barba branca, barriga redonda e vestido de vermelho. Mas os tempos mudam e uma empresa de criação de logótipos decidiu lançar um inquérito sobre formas de modernizar aquela figura do imaginário de milhões de crianças.

Uma das questões do inquérito da GraphicSprings tem gerado polémica e até já se tornou viral nas redes sociais. "Se pudesses modernizar o Pai Natal, de que género sexual seria?". As opções de resposta eram três: "Masculino", "feminino" ou "neutro".

Foram inquiridas inicialmente 400 pessoas dos EUA e Reino Unido sobre as formas de modernizar o Pai Natal e, mais tarde, as principais sugestões foram apresentadas num novo questionário que chegou a 4000 pessoas.

Na questão sobre o género sexual, responderam 1015 dos inquiridos, sendo que 72,2% desses escolheram a opção "masculino". Por outro lado, 10,6% optaram pelo sexo feminino e 17,2% votaram em "neutro".

Não demorou muito até que os internautas começassem a debater o tema nas redes sociais. Muitos consideram que a questão é "ridícula" e vários "twitt's" brincam com a ideia. "Santx; the gender neutral Santa", ou "Pai/Mãe Natal, o género neutro do Pai Natal", escrevem alguns. Outros dizem não perceber a relevância da pergunta. "O Pai Natal não é real. Discutir se deve ser do sexo feminino ou neutro é tão idiota como pensar que deve ser homem", respondeu outro utilizador.

Cada vez mais reações foram surgindo: "Eu sou a favor da igualdade, mas a ideia de mudar o género sexual do Pai Natal é ridícula! Não se pode mudar a história - O São Nicolau, o homem que começou tudo era um homem!", disse um internauta. "Definitivamente não. O Pai Natal é um homem gordo, com um fato vermelho e barba branca, que carrega um saco cheio de brinquedos e fica preso nas chaminés. Fim da discussão!", afirmou outro.

Noutras questões, a maior parte dos inquiridos votou a favor de deixar o Pai Natal tal como está. Mais de 73% responderam que a personagem não precisa de beber cerveja, parecer mais jovem, ter tatuagens, fazer dieta, fazer um novo penteado ou cortar a barba.

Além disso, mais de 57% concordam que o Pai Natal não deve trocar o seu trenó por outro transporte. Entre as opções nesta categoria estavam o carro voador, a utilização do Amazon Prime (serviço de encomendas) ou uma "hoverboard".

A empresa divulgou que o inquérito foi desenvolvido em outubro e novembro deste ano.