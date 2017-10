Empresa aluga avião privado para fingir no Instagram que é rico

Hoje às 14:37, atualizado às 14:44 Facebook

Se sonha encantar os seus seguidores nas redes sociais com fotos da sua vida de luxo, mas a conta bancária não permite mais do que um passeio à beira-mar para tirar fotos do pôr do sol, a empresa russa Pivate Jet Studio tem a solução para si.

Este estúdio fotográfico de Moscovo, na Rússia, disponibiliza-lhe um avião privado Gulfstream G650 para tirar fotografias da vida extenuante de um milionário que viaja em estilo, mas sempre sem sair do chão.

Se quiser contratar um Gulfstream para viajar, o preço pode atingir vários milhares de euros, mas por duas horas no avião da "Private Jet Studio" paga "apenas" 165 euros.

Por mais alguns euros, pode mesmo contratar um fotógrafo profissional ou um produtor de vídeo. Ao seu lado, terá também um maquilhador e um cabeleireiro para garantir que fica com o visual adequado à ocasião.

Na conta de Instagram da empresa, há vários exemplos de imagens tiradas a bordo do avião, com "passageiros" a fingirem que estão a ler, descansar ou até a apreciar a bela paisagem vista dos ares, mas que não será mais do que o alcatrão do aeroporto.

Da próxima vez que vir uma foto desta no seu feed do Instagram ou Facebook, desconfie, porque nem tudo poderá ser verdade.