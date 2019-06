Estudante chega a exame à boleia da polícia depois de acidente com carro do pai

Hoje às 12:43 Facebook

Após perder o autocarro, bater com o carro do pai e pensar que não chegaria a tempo para fazer o exame de acesso à faculdade, Loic foi salvo pela policia.

"Toda a sucesso que ele merece" é o que a policia da pequena cidade francesa Albi deseja a Loic.

O estudante de 18 anos conseguiu ter uma das manhãs mais stressantes de sempre. Após perder o autocarro a poucos minutos da sua prova final, o estudante francês foi para a escola no carro do pai.

Para piorar a situação, a caminho da escola, Loic perdeu o controlo do carro e bateu. A polícia foi chamada ao local, onde encontrou o Loic ileso mas "desesperado" para fazer o exame.

O estudante francês explicou aos agentes que estava atrasado para o seu exame final, importante para entrar na faculdade. Comovidos pela persistência do estudante, os agentes da policia de Albi decidiram ajudar. "Seria uma pena" se faltasse, disseram os polícias, num comunicado publicado no Facebook.

Com apenas 10 minutos para chegar à escola e determinado a fazer a prova, Loic entrou em contacto com a seguradora para tratar do carro e seguiu para a escola, no carro da polícia, pronto para fazer o exame.

Loic chegou dois minutos antes do início da prova, espantando os colegas e professores pela chegada peculiar.