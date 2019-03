Faltou ao casamento e passou a noite na prisão após discussão

Hoje às 16:06, atualizado às 16:17 Facebook

Um norte-americano da Florida passou aquela que seria a noite de núpcias na prisão, depois de ter partido o nariz com um murro a um homem que estaria junto ao local onde o casamento iria decorrer, no último domingo.

A quinze minutos de começar a cerimónia em Ocean Ridge, Jeffrey Alvord, de 27 anos, pediu a uma pessoa que se encontrava perto do local do casamento para se afastar, para não aparecer nas fotografias. Ofereceu-lhe 20 dólares para ele sair, mas o homem disse que só o faria por 50 dólares.

Convidados do casamento aproximaram-se para tentar acalmar uma situação que se estava a tornar tensa, mas o noivo acabou por responder com um soco no nariz, quando o interlocutor ficou mais exaltado.

Quando a polícia chegou ao local, deteve o suspeito, que acabou por faltar ao casamento e passar a noite na prisão, sob a acusação de agressão. Foi libertado na segunda-feira seguinte, depois de pagar uma fiança de três mi dólares (cerca de 2670 euros), e casou nesse mesmo dia.