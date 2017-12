Fotografa ataque da cobra de estimação e morre doze horas depois

Ontem às 23:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um rapaz indonésio foi mordido pela cobra de estimação e morreu doze horas depois de ter publicado fotografias do ataque nas redes sociais, onde pediu ajuda.

A fotografia foi tirada em casa, em Bundung Regency, na província de Bali. Aril, de 14 anos, publicou fotografias do animal momentos antes deste o ter atacado. Pouco depois, voltou a publicar imagens de uma ferida no braço que terá sido causada pela cobra.

De acordo com meios locais, as imagens, datadas do dia 11 de dezembro, foram tiradas depois de o rapaz ter tentado dar banho ao animal.

Mais tarde, Aril, que estaria sozinho em casa na altura do acidente, escreveu um pedido de ajuda: "Se alguém se considera meu amigo, por favor, levem-me para o hospital".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Aril foi encaminhado para o hospital uma hora depois, acabando por morrer depois das equipas de reanimação não o conseguirem ajudar.