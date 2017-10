Fugitivo perdeu aposta com a polícia no Facebook e entregou-se

Hoje às 16:26, atualizado às 16:30 Facebook

Um norte-americano procurado pelas autoridades perdeu uma aposta no Facebook e entregou-se segunda-feira à polícia de Redford Township, no Michigan, depois de ter garantido que o faria se um post sobre si tivesse mais de mil partilhas.

Michael Zaydel tinha um mandado de captura em seu nome, mas não gostava de passar despercebido. Quando o Departamento de Polícia de Redford Township partilhou no Facebook uma mensagem em que dava conta de que pretendia detê-lo, Zaydel resolveu que a melhor opção seria comentá-la e fazer uma promessa: se o próximo post sobre ele chegasse às mil partilhas, iria sozinho entregar-se às autoridades com uma caixa de dónutes.

"Não estou preocupado com isso. Se o vosso próximo post chegar às mil partilhas, entrego-me com uma dúzia de dónutes e isso é uma promessa", escreveu. Na mensagem seguinte, as autoridades deram conta da promessa, apesar de não saberem se Michael Zaydel "seria um homem de palavra".

O homem acabou mesmo por se entregar quando o post atingiu objetivo. "Zaydel cumpriu a promessa de se entregar. Entrou sozinho e não só trouxe os dónutes como também um bagel", revelaram as autoridades, que agradeceram a todos que partilharam a mensagem.

O suspeito acabou condenado a 39 dias na prisão por ter quebrado os termos da sua liberdade condicional.