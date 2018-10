Funcionário viciado em pornografia infeta rede governamental dos EUA

Hoje às 17:19 Facebook

O hábito de ver pornografia de um funcionário do Serviço Geológico dos Estados Unidos fez com que uma rede do governo norte-americana fosse infetada por vírus.

Segundo a BBC, que teve acesso a um relatório oficial sobre o caso, o funcionário em causa, que não foi identificado, tinha já um "extenso histórico de visitas a sites de pornografia". Os investigadores detetaram vírus em grande parte das nove mil páginas às quais o norte-americano acedeu.

"A nossa análise confirmou que muitas das imagens pornográficas foram posteriormente guardadas num dispositivo USB não autorizado e num telemóvel Android pessoal", acrescenta o relatório.

As autoridades norte-americanas recomendaram que o Serviço Geológico bloqueasse os sites em questão.

Além dos computadores do governo, o telemóvel pessoal do homem também ficou infetado.