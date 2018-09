Gangue rouba mais de 30 mil cromos do Mundial da Rússia

07 Junho 2018 às 19:04 Facebook

Um grupo armado entrou, no sábado, numa gráfica argentina e roubou 638 caixas com cerca de 31 mil e 900 cromos do Mundial da Rússia.

Cinco assaltantes encapuzados e armados estacionaram um veículo em frente à gráfica que imprime os cromos de futebol, em Munro, na Argentina, e entraram no edifício. Enquanto apontavam uma arma aos funcionários da gráfica, conseguiram descarregar as 638 caixas.

Os mais de 31 mil cromos roubados dariam para completar cerca de 47 álbuns. Os cromos tinham como destino os quiosques, onde renderiam cerca de 95.700 pesos (3266 euros).

Os assaltantes estão a ser procurados pela polícia; já quanto aos cromos, segundo o "El País", o mais provável é serem revendidos nas praças, onde são vendidos a 10 pesos (30 cêntimos) cada um.

Há 32 seleções apuradas para o Mundial da Rússia que começa para a semana