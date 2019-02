Ganha lotaria e usa máscara para não ser reconhecido por amigos e família

Hoje às 11:38 Facebook

O vencedor ou a vencedora da lotaria na Jamaica, que arrecadou cerca de um milhão de euros, protagonizou um momento insólito. Na altura de receber o prémio, usou a máscara do filme "Scream" para não ser reconhecido ou reconhecida.

A pessoa que venceu a lotaria foi apenas identificada como A. Campbell e ainda ninguém sabe quem é a personagem misteriosa que no passado dia 5 de fevereiro foi reclamar o prémio da lotaria da Jamaica.

Segundo explica o jornal "ABC", de forma a permanecer no anonimato, e não ser reconhecido pela família, o vencedor usou uma máscara que se tornou conhecida no filme "Scream", de 1996. No Twitter, a empresa responsável pela lotaria naquele país publicou um vídeo em que se pode ver o vencedor ou a vencedora a dançar com o prémio na mão.

Apesar do insólito, não é a primeira vez que os vencedores da lotaria na Jamaica surpreendem no momento de receber o prémio. Em junho, de 2018, uma mulher usou uma máscara de emoji quando foi reclamar o prémio.

Naquele país, há uma regra que obriga as pessoas a serem identificadas para receber o prémio, mas, aparentemente, a regra tem sido contornada com várias pessoas a usaram máscaras na altura de receber os prémios.