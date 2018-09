Gato leva saco cheio de droga para casa do dono

Hoje às 12:45 Facebook

Twitter

Quem tem gatos já deve ter recebido uma prenda estranha do animal de estação. É que os gatos costumam trazer as suas presas, já mortas, para o dono como sinal de afeto. Só que em Inglaterra, um pequeno felino levou todo este esquema para um novo nível e "presenteou" o dono com um saco cheio de droga.

Mais parece uma história saída de um filme de comédia, mas aconteceu mesmo e foi a própria Polícia que deu a conhecer o caso. "Um gato trouxe isto para casa durante a noite. O dono ficou em choque, mas chamou-nos imediatamente", escreveu´, no Twitter, a Polícia Ashley, em Bristol, numa publicação em que se pode ver o material recolhido.

O saco com a droga, com material para cerca de 30 doses, foi encontrado pelo dono na cama do gato.