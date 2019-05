Gritar para dentro da panela e tentar ouvir o próprio grito: o novo desafio viral

Hoje às 19:46 Facebook

O desafio é muito simples: pegar numa panela, gritar lá para dentro, fechar a tampa e depois abrir para tentar ouvir o próprio grito. E filmar tudo isto, claro está. O "#potchallenge" (desafio da panela) já se tornou viral e começam a surgir os mais diversos vídeos. A tentar ter sucesso.

Tudo começou com um vídeo publicado no Twitter pelo utilizador Kevin Corona, de 21 anos. Nas imagens, vê-se uma jovem a gritar para dentro de uma panela e a fechá-la de imediato. Quando levanta a tampa, ouve-se um grito. Veja o vídeo:

"Experimentem todos", escreveu Kevin Corona na publicação. E o apelo resultou. Foram várias as pessoas que tentaram cumprir com sucesso o desafio e os vídeos espalhados pela Internet mostram as mais variadas reações e brincadeiras. Veja por si:

O autor do primeiro vídeo explicou ao Daily Dot como é que se ouviu um grito. Segundo o jovem, a rapariga "gritou com a boca fechada e esse é o som que se ouve quando ela abre a tampa".