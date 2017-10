Homem atingiu avião a tiro porque sobrevoou a sua propriedade

Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Um norte-americano do Estado do Minnesota foi detido, depois de ter disparado tiros contra um avião que passou por cima da sua propriedade, localizada junto a um aeroporto.

Segundo o "Washington Post", o homem foi denunciado às autoridades pelo piloto de um Cessna, que encontrou um buraco de bala na fuselagem do aparelho. No altura em que os tiros foram disparados, a seis de outubro, o piloto apercebeu-se de um barulho estranho, mas só no dia seguinte viu que o avião tinha sido atingido.

Chad Olson, de 51 anos, foi agora detido sob a acusação de tentativa de homicídio e agressão, depois de já se ter queixado à agência federal que regula a aviação nos EUA de que havia aviões a passar por cima de casa e que poderia ter de usar "força letal" se se sentisse ameaçado. O problema é que Olson vive perto do aeroporto local, na cidade de Fertile.