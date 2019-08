Homem atira BMW que recebeu de prenda ao rio porque queria um Jaguar

Hoje às 11:16 Facebook

Um homem, na Índia, atirou ao rio um BMW que recebeu como prenda de aniversário porque queria um Jaguar.

O rapaz, de 22 anos, e que vive na região de Yamunanagar, queria que o pai lhe desse um Jaguar. Em vez disso, recebeu um BMW, avaliado em cerca de 50 mil euros. Apesar do valor do carro, o jovem não gostou da prenda e lançou o veículo ao rio.

Nas redes sociais, pode ver-se as imagens do momento em que o carro foi lançado ao rio. O carro acabaria por ser retirado das águas, com a ajuda de mergulhadores, elementos da polícia e alguns agricultores.

A polícia está agora a investigar o caso.