Homem expulso de avião por entrar no cockpit para carregar telemóvel

Um homem foi retirado de um avião, num voo doméstico na Índia, depois de ter entrado no cockpit para carregar a bateria do telemóvel.

O homem, que, segundo diz o jornal "The Guardian," estaria embriagado, tentou entrar no cockpit do aparelho quando o avião se preparava para levantar voo, em Calcutá, a oeste de Bombaim.

"Quando o avião da IndiGo ainda estava no solo, um passageiro mal comportado tentou entrar no cockpit dizendo que o telemóvel precisava de ser carregado", disse num comunicado a empresa de aviação.

O homem foi retirado do avião e entregue às autoridades. Depois de interrogado pela polícia foi libertado.

É o segundo caso do género em poucos dias na Índia. No início da semana, um passageiro, de um avião que levantou voo de Nova Deli, tentou abrir a janela do aparelho, quando este já estava no ar. O homem foi parado pela tripulação que o entregou às autoridades.