Homem pediu ajuda à polícia quando conduzia alcoolizado

Um homem conduziu sob efeito de álcool na tentativa de localizar um amigo que deixou de ver depois de uma saída à noite, em Espanha. E, mesmo alcoolizado, pediu ajuda à polícia.

A preocupação pelo paradeiro do amigo, que mais tarde veio a apresentar-se bem de saúde, era mais importante que uma possível multa para este homem, que conduziu alcoolizado pelas ruas da cidade de Pontevedra, na madrugada de domingo. Ao contrário do que é comum, o homem não foi discreto nem tentou evitar as autoridades.

Os dois amigos foram a um espaço de karaoke, na rua Michelena, mas perderam o rasto um do outro. Após esperar por ele, com o telemóvel e as chaves do carro do amigo em sua posse, o homem decidiu procurá-lo.

Apesar de ter consumido bastante álcool naquela noite, conduziu o carro do amigo enquanto tocava a buzina repetidamente pelas ruas da cidade na tentativa de conseguir obter sinal dele, porém, sem sucesso. Assim sendo, decidiu dirigir-se à esquadra da polícia de Pontevedra.

Ao observarem o comportamento estranho do homem quando ele estava ao volante e à entrada das instalações, as autoridades notaram que o homem estava sob a influencia de álcool e o teste confirmou as suspeitas. A taxa de álcool no sangue apontou para 0,5 gramas por litro e teve como consequência a imobilização do veiculo e uma acusação por conduzir alcoolizado.