Jovem detido antes de cometer crime "repugnante" agradece à Polícia

Um jovem norte-americano de 21 anos agradeceu à Polícia por tê-lo detido antes de cometer um crime descrito pelas autoridades como "repugnante", uma vez que envolvia violar, matar e realizar práticas canibais sobre uma criança.

Alexander Barter foi detido a 19 de outubro, no Texas, disse, na terça-feira, em comunicado de imprensa, o xerife Wayne Ivey, do Condado de Brevard, no centro-leste da Florida.

Na conferência, transmitida em vídeo através das redes sociais do gabinete do xerife, o responsável descreveu o caso como o mais "esquisito e repugnante" a que assistiu em toda a carreira, salientando que o detido agradeceu aos agentes que o detiveram por o terem impedido de satisfazer a "sede de sangue", uma vez que o próprio "não conseguia travar" os instintos. Ivey descreveu o suspeito como o indivíduo mais "doente, repugnante e insano" com quem teve de se deparar.

A investigação começou depois de o gabinete do xerife ter descoberto uma mensagem publicada na Internet por Barter, em que o jovem expressava o desejo de "experimentar necrofilia e canibalismo" e "saber o que se sentia depois de tirar a vida de outra pessoa". O agente respondeu à publicação e iniciou uma conversa online com Barter, fazendo-se passar por um civil interessado nas práticas em causa. Barter especificou que queria "violar, matar e comer" uma criança e que queria fazê-lo "assim que possível". Segundo as autoridades, o indivíduo disse ao agente disfarçado que vivia numa floresta e que sabia como se livrar dos restos mortais da vítima com facilidade.

O agente viajou para o Texas e encontrou-se com o jovem, a quem tinha prometido levar uma menina para que este pudesse cumprir os macabros propósitos. O indivíduo acabou detido e aguarda julgamento.