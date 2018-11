Jovem fica sem carta de condução 49 minutos após passar o exame

JN Hoje às 11:36 Facebook

Twitter

Um jovem alemão perdeu a licença de condução 49 minutos depois de ter sido aprovado no exame, por ser apanhado a conduzir em excesso de velocidade, na localidade de Hemer, na Alemanha.

O condutor de 18 anos estava a regressar do seu exame de condução, satisfeito por ter recebido a desejada aprovação para conduzir, quando agentes da polícia de Hemer o detetaram em excesso de velocidade - seguia quase ao dobro do limite máximo permitido: a 95 km/h numa zona limitada a 50 km/h.

"Algumas coisas duram para sempre - outras apenas uma hora", escreveu a polícia alemã no comunicado que dá conta da ocorrência, citado pela BBC.

O jovem condutor seguia com quatro amigos no carro, pelo que a polícia acredita que talvez estivesse a exibir-se e a mostrar as suas capacidades de condução.

No entanto, a violação do limite de velocidade valeu-lhe a proibição de conduzir durante quatro semanas e a polícia indicou que só irá recuperar a sua licença de condução após uma "reciclagem" dos conhecimentos que terá custos elevados.

Ficou ainda sujeito a uma multa de 200 euros, perde dois pontos na sua licença quando foi revalidada e o período condicional para recém-encartados no seu caso foi prolongado dos dois anos previstos para quatro anos.