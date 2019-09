Loja de desporto passou nove horas de pornografia em ecrã gigante na rua

Hoje às 11:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma loja de artigos desportivos em Auckland, na Nova Zelândia, passou nove horas de pornografia em ecrãs gigantes no exterior do estabelecimento, após o ataque de um hacker. O problema só foi resolvido quando os funcionários entraram ao serviço na manhã de domingo.

Numa nota publicada no Facebook, a Asics explica que "um desconhecido acedeu aos ecrãs" da loja no centro da Auckland e reproduziu neles conteúdo impróprio. Segundo o New Zealand Herald, as imagens pornográficas estiveram no ecrã durante nove horas, terminando a exibição daqueles conteúdos apenas às 10 horas de domingo, quando chegaram os funcionários.

A polícia está a investigar o caso e a empresa que fornece o software de gestão dos ecrãs foi contactada, para evitar que a situação se repita.