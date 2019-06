Mariah Carey, Marie Curie e um bolo que correu a Internet

Hoje às 11:29 Facebook

Para o seu aniversário, Siobhan pediu aos colegas um bolo da Mariah Carey e foi surpreendida com um bolo de Marie Curie.

Siobhan queria um bolo da sua cantora favorita, Mariah Carey. No entanto, não recebeu um bolo da cantora, mas um bolo com uma imagem da galardoada com um prémio Nobel, Marie Curie. A confusão aconteceu em Essex, Inglaterra e está a correr a internet.

O bolo mostra a física francesa a preto e branco com um ar sério, rodeada de queques cor-de-rosa com velas e a legenda "Feliz Aniversário Siobhan". Tudo não passou de uma brincadeira dos amigos da aniversariante, que achou o resultado final hilariante.

Reacção da aniversariante ao bolo Foto: Twitter de Harriet Alida Lye

A prima de Siobhan, Harriet Alida Lye, partilhou no Twitter uma imagem do bolo a explicar a brincadeira e com a popularidade que ganhou, até Mariah Carey respondeu à publicação de Harriet.

"Podia ser eu, se tivesse passado a matemática. Parabéns Siobhan" respondeu a cantora.

Siobhan achou hilariante a atenção que o bolo recebeu, já que foi "um dos piores bolo que já comeu".