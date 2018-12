Menina comia chocolates de calendário de Natal que eram afinal para gatos

JN Hoje às 15:22 Facebook

A pequena Alissa, de nove anos, estava a fazer a contagem decrescente até ao dia de Natal através de um calendário do Advento, comendo um chocolate por dia. Mas depressa percebeu que havia algo estranho no sabor daqueles chocolates.

A família Davies-Evans vive em Oswestry, cidade de Shropshire, Inglaterra. A mãe de Alissa, Jess Evans, 26 anos, decidiu oferecer à filha um calendário do Advento com a imagem da conhecida figura animada "Garfield", o gato com excesso de peso que adora lasanha. A ideia é abrir, a cada dia que passa, entre 1 e 25 de dezembro, as "janelas" da caixa de cartão, cada uma delas contendo um pequeno chocolate.

No entanto, Alissa estranhou o sabor daqueles bombons. Ao fim de quatro dias, a rapariga decidiu que não queria comer os chocolates e não abriu mais "janelas". Passada uma semana, contou à mãe que não gostava daqueles doces esverdeados e que não os queria mais.

Ao virar a caixa do calendário para verificar os ingredientes, a mãe descobriu que os bombons não continham "chocolate com sabor de maçã", como pensava, mas que eram afinal feitos de iogurte e guloseimas destinados a gatos.

"Fiquei em choque e a senti-me a pior mãe de sempre quando percebi que lhe tinha comprado um calendário para gatos", afirmou Jess Evans à imprensa, citada pelo jornal "The Independent". "Alissa tinha dito que pareciam um pouco verdes, mas pensei que tinha a ver apenas com o sabor de maçã", acrescentou.

"Ela disse-me que os chocolates tinham um sabor estranho, mas não que eram horríveis, então não dei muita importância. Lembro-me de pensar que tinham uma cor verde engraçada e não cheiravam a chocolate. Quando virei o calendário e li que o sabor era de iogurte e alimento para gato nem queria acreditar. Levou 11 dias até percebermos", confessou a mãe.

Supondo que os calendários do Advento no supermercado fossem todos para crianças, Jess pegou na caixa do Garfield e colocou-a no carrinho de compras depois de receber a aprovação de Alissa.

"Depois do choque, ela [Alissa] achou a situação engraçada. Felizmente está bem, já verifiquei e ela não corre qualquer risco", contou a mãe, prometendo comprar outro calendário para a filha, mas desta vez acompanhado do marido, Sean Davies, 27 anos, para garantir que compra realmente chocolates.

"Definitivamente vou ter levar o Sean comigo, porque, sabendo da minha sorte, iria acabar por comprar um para cães desta vez", brincou, por fim, a mãe de Alissa.