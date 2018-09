Menino alérgico ao leite morre após ser perseguido por colega com queijo

Hoje às 16:39 Facebook

Um rapaz de 13 anos, alérgico ao leite e derivados, morreu, na sequência de uma reação alérgica depois de ter sido perseguido por um colega de escola com um pedaço de queijo, em Londres.

De acordo com o britânico "The Independent", Karanbir Cheema foi encontrado em estado de choque anafilático pelos socorristas que acorreram à escola do jovem, onde o incidente ocorreu, a William Perkin High School, em Greenford. Kieran Oppatt, um dos médicos que assistiu a vítima, assegurou ter recebido a informação, do estabelecimento escolar, de que "alguém teria perseguido o doente com queijo, atirando-o para a camisa (do rapaz)". "Respirava de forma muito lenta, com muita dificuldade. Tinha a pele vermelha e urticária", adiantou o profissional.

A vítima foi transportada ao hospital depois de sofrer uma paragem cardíaca, a 28 de junho do ano passado, data dos factos. Viria a morrer dez dias depois no Great Ormond Street Hospital, no bairro londrino de Camden. A autópsia confirmou agora a causa da morte: reação alérgica ao queijo.

Karanbir era, de acordo com a imprensa britânica, alérgico ao trigo, ao glúten, a laticínios, a ovos e nozes, sendo que toda a comunidade escolar, nomeadamente colegas, conheciam o seu estado de saúde.

Na altura, outro rapaz de 13 anos foi apontado como responsável pela morte, mas acabou por não ser formalmente acusado.