Ministros com orelhas e bigodes de gato numa conferência em direto

A conferência de imprensa de um governo provincial paquistanês tornou-se rapidamente um fenómeno na Internet, porque o responsável pela transmissão no Facebook ativou um filtro que coloca orelhas e bigodes de gato nas caras.

O governo provincial de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão, transmitiu em direto, sexta-feira, uma conferência de imprensa no Facebook. Até aqui, nada de anormal. O problema é que o responsável pela transmissão tinha um filtro de "gato" ativo, que colocou os ministros presentes com bigodes e orelhas cor-de-rosa.

Como a Internet tem o poder de eternizar um momento, enquanto a reunião decorria, internautas rapidamente tiraram "screenshots" do insólito, partilhando de seguida na rede social Twitter.

"Remova o filtro, o homem transformou-se num gato", disse o espectador que alertou os administradores da página para que desligassem o filtro, de acordo com o jornal "The Indian Express".

Embora o filtro tenha sido rapidamente desligado, os "screenshots" do erro tornaram-se virais, transformando-se em memes e piadas. O erro do partido de Imran Khan tornou-se tendência no Twitter com a hashtag #BandaBilliBanaHuaHai, acompanhada de comentários como "quem deixou o gato sair?".

Mais tarde, o partido emitiu um esclarecimento através do Twitter, chamando o incidente da conferência de imprensa, realizada por Shoukat Yousafzai, Ministro da Informação de Khyber Pakhtunkhwa, de "um erro humano". Em comunicado, o partido disse que "Todas as ações necessárias foram tomadas para evitar tais incidentes no futuro".