Mochila com drogas perdida no comboio tinha nome e morada do dono

A polícia de Manchester lançou um apelou bem-humorado no Facebook, numa demanda para encontrar o "infeliz" cidadão que se esqueceu de uma mochila num comboio. O problema é que a mochila estava carregada de droga, mas, por outro lado, também tinha o nome e morada do proprietário.

A mensagem publicada na rede social é mais irónica do que realmente para encontrar o traficante que se esqueceu da mochila no comboio (as autoridades já têm a identificação completa do suspeito), mas não deixa ser interessante perceber que as instituições policiais também sabem ter sentido de humor.

"Um pobre indivíduo esqueceu-se da mochila enquanto viajava na linha Bury. A Metrolink [empresa que gere os comboios na região] localizou o saco e verificou se tinha alguma identificação para o devolver ao proprietário e encontrou 25 comprimidos, grande quantidade de pó branco, pequenos sacos com pedras brancas, pequenos sacos com pó branco e balanças", começa por dizer a polícia da esquadra de Trafford North.

"Felizmente, o dono da mochila foi prestável ao ponto de deixar o cartão de serviço comunitário, nome e morada", conclui a publicação, para depois deixar algumas hashtags jocosas, como #Traficanteprestável ou "QueridadeEsqueci-meDasDrogas .

Como se seria de esperar, a publicação tem milhares de partilhas e gostos, com o público a entrar na brincadeira.