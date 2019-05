Morreu a gata mais maldisposta da Internet

Hoje às 17:17 Facebook

A "Grumpy Cat", uma das felinas mais famosas da internet, conhecida pela sua cara permanentemente carrancuda, morreu aos sete anos de idade.

A famosa "gata carrancuda" morreu esta terça-feira, depois de complicações relacionadas com uma infeção urinaria, divulgou a sua dona, Tabatha Bundesen, de Arizona, nos EUA.

A Tardar Sauce, o seu verdadeiro nome, tornou-se viral em 2012, depois de fotografias da sua expressão facial terem sido divulgadas online, que rapidamente a tornaram num meme.

Segundo a BBC, durante o seu tempo de fama, ganhou mais do que várias estrelas de Hollywood, como Nicole Kidman e Cameron Diaz, chegando a angariar mais de 100 milhões de dólares (cerca de 89 milhões de euros).

A Grumpy Cat viajou pelo mundo inteiro, realizando aparições televisivas. Criou o seu próprio filme de Natal, marcas com o seu nome e livros best-sellers.

A sua conta de Instagram, que tem mais de dois milhões de seguidores, inspirou incontáveis memes devido à sua expressão facial que, de acordo com a dona, é causada por um nanismo felino, uma anomalia no crescimento normal do animal.

"Alguns dias são mais carrancudos do que outros" foi a publicação que anunciou a sua morte.