Morreu em voo para Paris mas o corpo não foi reclamado

Uma mulher brasileira morreu num voo entre São Paulo e Paris, no início de dezembro, mas o corpo continua por reclamar numa morgue da capital francesa.

Flávia Luiza da Silva, de 38 anos, morreu a dois de dezembro, quando viajava desde o Recife, no Brasil, para Itália. No voo entre São Paulo e Paris, onde ia fazer escala, sentiu-se mal e acabou por morrer, apesar dos esforços da tripulação do voo da Air France AF459.

A embaixada brasileira contactou o Ministério das Relações Exteriores a oito de dezembro e a Polícia Federal informada, para tentar encontrar um familiar da vítima. Mas até esta terça-feira, dia 26 de dezembro, ainda ninguém reclamou o cadáver.

Segundo o site G1, uma irmã da mulher que viajava sozinha foi localizada, mas o cadáver de Flávia continua à guarda do Instituto de Medicina Legal francês.