Morreu Roger, o canguru musculado que conquistou a internet

Hoje às 14:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Roger, um canguru australiano que se notabilizou pelo aspeto físico, morreu este fim de semana. O animal tornou-se uma estrela das redes sociais naquele país.

Com 89 quilos e mais de 1,80 metros, morreu por causas naturais aos doze anos, no santuário animal de Alice Springs, no norte da Austrália.

Chris Barns, o homem que o resgatou quando ainda era uma pequena cria, disse que o animal morreu à sombra do arbustro favorio, onde gostava de estar para se proteger do calor intenso daquela região.

"Teve uma vida boa e longa e foi amado por milhões em todo o Mundo", disse o tratador ao canal televisivo "ABC".

"A última foto de Roger foi tirada poucos dias antes de ele morrer. Estava relaxado", pode ler-se na publicação que o santuário de animais dedicou a Roger.

O canguru, que não pôde ser colocado em liberdade devido a um problema numa das patas, ficou famoso em 2015, quando algumas fotos se tornaram virais nas redes sociais. Nas várias contas em que marcava presença, o animal era seguido por mais de 1,3 milhões de pessoas.