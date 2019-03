Mulher corta a própria mão para receber dinheiro do seguro

Hoje às 14:29, atualizado às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher cortou a própria mão com uma serra circular num esquema de fraude de seguros. As autoridades acusam-na de encenar um acidente para receber milhares de euros de indemnização, em Liubliana, na Eslovénia.

A mulher, de 21 anos, foi detida por alegadamente ter encenado o acidente para fazer uma queixa fraudulenta, de forma a receber dinheiro de seguros, na segunda-feira.

O objetivo seria receber cerca de 380 mil euros de indemnizações e cerca de três mil euros em pagamentos mensais, devido aos cinco seguros que tinha contratado, de acordo com o porta-voz da polícia eslovena, Valter Zrinski.

Após o incidente, a família levou a mulher para o hospital, porém deixou mão em casa, para garantir que a deficiência seria permanente. No entanto, as autoridades conseguiram recuperar o membro a tempo dos médicos a coserem, no Centro Médico da Universidade de Ljubljana. No hospital, a justificação para o acidente foi que aconteceu enquanto serrava galhos, segundo a BBC.

Juntamente com a jovem, quatro familiares foram detidos e cada um corre o risco de ser condenado até oito anos de prisão.