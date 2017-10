Mulher morta em carro da polícia por homem que a filmava no wc

Bárbara Lopes Hoje às 14:57 Facebook

Uma mulher de Minas Gerais, de 30 anos, foi morta pelo ex-companheiro à facada, no interior de um carro da polícia, depois de ter descoberto que o homem a filmava na casa de banho.

Tudo aconteceu, na noite de sábado passado, quando Laís descobriu uma câmara de vídeo instalada na casa de banho de sua casa. Surpreendida e temendo que as suas imagens assim como as do filho, de 8 anos, fossem divulgadas, procurou ajuda.

Deslocou-se a uma esquadra policial da cidade e o ex-companheiro acabou por confessar que era culpado. O agressor desconfiava que a ex-companheira teria um novo relacionamento. Por ser fim de semana, o casal teve de se deslocar a outra esquadra para o registo dos depoimentos e foi durante esta viagem que a mulher foi assassinada com uma facada no pescoço.

De acordo com o delegado da Policia Civil de Teófilo Otoni, o homem antes de entrar na viatura pediu permissão para ir buscar um documento a casa. Regressou ao carro com uma faca escondida numa sapatilha.

Na viagem, de aproximadamente 100 quilómetros, o ex-companheiro e Laís seguiam juntos no banco traseiro do carro. Ao chegar ao destino, o homem pegou na faca e esfaqueou Laís no pescoço, tentando matar-se em seguida.

A mulher acabou por morrer no local, mas ele sobreviveu e foi preso.

Contudo, o caso continuará em investigação devido à alegada negligência que os polícias tiveram durante toda a situação. Segundo o delegado, tanto a mulher como o ex-companheiro deviam ter sido escoltados em carros diferentes ou, pelo menos, algemar o culpado. Assim como o homem devia ter sido revistado antes de entrar na viatura.