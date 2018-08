Mulher teve barata dentro do ouvido durante nove dias

JN 06 Maio 2018 às 17:23 Facebook

Uma barata entrou no canal auditivo de uma mulher, enquanto dormia, em abril, nos EUA, mas só foi retirada inteiramente ao fim de nove dias.

Katie Holley e o marido compraram, no ano passado, uma casa na Florida, EUA, mas descobriram rapidamente que o clima do local era propício ao aparecimento de baratas. Chamaram, então, um exterminador, que lhes tinha resolvido o problema... pensavam eles.

Certo dia, Katie acordou sobressaltada, de madrugada, a sentir que algo húmido e frio lhe tinha entrado no ouvido. Decidiu, então, introduzir uma cotonete e apercebeu-se que algo mexeu; quando a retirou, viu umas pequenas"coisas" castanhas e finas, o que ela percebeu, mais tarde, que eram patas de algum inseto.

O marido de Katie tentou ajudar a perceber o que se passava, olhou para o ouvido de Katie e percebeu que tinha realmente uma barata no ouvido. Pegou numa pinça e tentou retirar o animal, mas apenas conseguiu que saíssem duas patas, por isso, Katie decidiu que o melhor a fazer era dirigir-se ao hospital e pedir ajuda médica.

Pelo caminho, Katie sentia a barata a mexer-se, o que, embora não provocasse dor física, era "psicologicamente torturante", relatou Katie a um blogue, onde descreveu a história na primeira pessoa.

No hospital, injetaram anestesia para conseguir retirar e, consequentemente, matar a barata, mas acabou por provocar ainda mais agitação no inseto, que tentava escapar à morte iminente, e uma sensação ainda mais angustiante a Katie. Dois minutos depois, com a barata já morta, o médico que a atendeu começou a remover algumas partes do inseto com uma pinça.

Mal saiu do hospital, Katie e o marido foram comprar tampões para colocarem nos ouvidos enquanto dormem, para evitarem ser de novo surpreendidos.

No entanto, apesar de mais aliviada, Katie ainda não sentia que o seu ouvido estivesse completamente bem, mesmo sabendo que, após uma situação daquelas, haveria sempre algum desconforto posterior.

Cerca de uma semana depois, a mulher foi a uma consulta de rotina com a médica de família, segundo conta o "The Independent", e pediu-lhe que verificasse o que se passava naquele ouvido, pensando ela que teria demasiada cera e, por isso, é que tinha uma sensação estranha.

No entanto, descobriu que, afinal, ainda restavam partes da barata, nomeadamente, parte do tronco, a cabeça e as antenas. Ao todo, foram mais seis peças que a médica retirou do seu ouvido, mas, desta vez, sem anestesia.

"Acho que o meu ouvido vai ficar bom mais rápido do que o meu estado psicológico", escreveu Katie.

A médica de Katie explicou que é muito comum os insetos entrarem nos ouvidos das pessoas enquanto dormem e que, por isso, não era necessário ir a um especialista.

Num hospital na África do Sul, de acordo com o "The Independent", que cita um artigo da "National Geographic", durante dois anos, foram retirados cerca de 20 insetos de ouvidos humanos.

"As baratas procuram por comida em qualquer sítio e a cera de ouvido pode ser bastante apelativa", disse a entomologista (estuda os insetos) Coby Schal, da Universidade estatal da Carolina do Norte, à "National Geographic".