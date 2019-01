Hoje às 16:19 Facebook

Nas últimas semanas, várias pessoas têm participado no chamado "Desafio Bird Box", inspirado no filme da Netflix com o mesmo nome, no qual Sandra Bullock, que interpreta a protagonista da trama, deve andar de olhos vendados para evitar ver uma força sobrenatural maligna.

A adesão foi tão grande que a própria Netflix teve de alertar as pessoas, através do Twitter, para não participarem no desafio, devido aos perigos que podem correr ao andar de olhos vendados. Mas nem todos levaram o aviso a sério e ainda há quem faça os mais variados desafios com uma fita a tapar os olhos.

Um vídeo que circula nas redes mostra um cuidador de crocodilos, Jason McDonald, 37 anos, e os amigos a entrar na água de olhos vendados para tentar agarrar os animais. O mais surpreendente é que este ritual já existia antes do sucesso de "Bird Box".

O vídeo terá sido filmado entre 2013 e 2014 numa quinta no Estado do Colorado, nos EUA, onde todos os anos fazem aulas de "wrestling" com os crocodilos, como uma "forma divertida" de fazer exames de saúde aos animais antes do inverno, explicou Jason McDonald aos media, admitindo que "não é para todos". O certo é que as imagens voltaram a ser partilhadas e rapidamente se espalhou na Internet como um "novo desafio Bird Box".

Sobre a nova tendência das redes, McDonald afirmou que "é ótimo" que a quinta estivesse muito à frente da moda. No entanto, o cuidador dos animais alerta para os perigos: "É bom que as pessoas se desafiem, mas não vale a pena arriscar ferimentos graves ou até a morte para conseguir uma foto ou vídeo em desafios Bird Box".