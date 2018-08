10 Maio 2018 às 15:37 Facebook

Chama-se Berkley, é um urso, vive num jardim zoológico, mas saiu para ir comer gelado. Agora, os responsáveis do Discovery Wildlife Park, em Alberta, no Canadá, enfrentam as consequências do que terá sido uma brincadeira.

Berkley tinha cerca de um ano quando foi levado a passear num jipe pelos seus tratadores. O passeio teve direito a uma paragem no "drive through" de uma loja da Dairy Quenn, onde Berkley comeu gelado dado à mão pelo funcionário.

O momento foi filmado e publicado nas redes sociais do parque, que, agora, terá de lidar com as autoridades. Os responsáveis terão de explicar por que tiraram um animal selvagem das instalações e o levaram para um local público sem a necessária autorização legal.

Segundo explica fonte do Discovery Wildlife Park, citada pelo jornal "The Guardian", em momento algum foram colocadas pessoas em perigo, uma vez que o urso foi comer gelado antes de a loja abrir ao público e, durante todo o tempo, estava a ser controlado com uma corrente.