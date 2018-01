Padre brasileiro publica fotografia com arma em rede social

Hoje às 14:51 Facebook

O padre brasileiro Thiago Bruno publicou uma imagem armado no Whats App e causou polémica nas redes sociais. Segundo um amigo do sacerdote, a arma é objeto de decoração

O padre da igreja de São José dos Quatro Marcos, município do Mato Grosso, no Brasil, causou polémica esta terça-feira, quando publicou uma fotografia no Whats App, deitado numa cama com uma arma e a mensagem #2018 escrita.

A fotografia de Thiago Bruno teve um impacto negativo nas redes sociais e um amigo do sacerdote já veio em sua defesa, alegando que a arma usada na fotografia é um artigo de decoração trazido de Espanha.

"São armas de decoração, que não dão tiro. São apenas armas do estilo faroeste daqueles filmes que comprei para fazer decoração", explica o amigo num vídeo, revela o site G1.

A foto já foi partilhada em diversas redes sociais e recebeu críticas e comentários a favor e contra a atitude do padre.

"Não importa se a arma é de brinquedo ou não! O que importa é a mensagem que ele passa, que não é nenhuma mensagem de paz", diz um comentário.

Em contrapartida, outro internauta defendeu a sua atitude. "Que mal tem isso? Uma pessoa de bem com uma arma? Ele também pode ter carro, faca, moto, etc", diz o comentário.

Até ao momento, Thiago Bruno não se pronunciou sobre a polémica.