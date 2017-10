Pais pedem ajuda para bebé de 10 meses que pesa 30 quilos

Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Os pais de um bebé mexicano que, com dez meses, pesa cerca de 30 quilos estão a pedir ajudar para pagar os tratamentos médicos da criança, caso se confirme que Luis Manuel sofre de uma doença rara.

Luis Manuel vive em Tecoman, no oeste do México, tem apenas dez meses, mas pesa o mesmo que uma criança de nove anos saudável pesaria. Com um apetite voraz, o bebé não pára de engordar e tem a vida em risco, caso não se encontre uma solução que o impeça de continuar a acumular quilos.

"Vimos o nosso bebé a ganhar peso tão depressa. Por vezes, ele nem conseguia dormir porque sentia que estava a sufocar devido ao peso", revelou a mãe da criança, Isabel Pantoja Martínez.

Os pediatras acreditam que o bebé sofre de síndrome Prader-Willis, uma doença incurável que causa fome constante, devido a um problema genético, mas que pode ser controlada com injeções de hormonas que custam centenas de euros por unidade.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As complicações da doença incluem obesidade, diabetes e, por vezes, ataques cardíacos devido à acumulação de peso.

A família de Luis Manuel tem poucos recursos financeiros e criou uma campanha online de angariação de fundos para ajudar a custear os testes e tratamentos médicos necessários para cuidar da criança que, no México, foi apelidada de "bebé mexicano mais obeso".