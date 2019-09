Pantera fotografada a passear nas janelas de uma casa em França

Hoje às 17:11 Facebook

Uma pantera foi filmada a passear nos telhados de uma moradia no norte de França. O animal selvagem acabou por ser capturado pelos serviços de emergência.

Os habitantes de Armentières, uma região no norte de França, com menos de 30 mil habitantes, foram surpreendidos, na quarta-feira, com uma jovem pantera a passear-se próximo das janelas das casas.

As autoridades foram chamadas ao local e prepararam-se para a eventualidade do felino saltar, enquanto que um veterinário entrou numa das casas para recuperar a pantera. O animal acabou por ser atingido por um dardo e retirado em segurança.

O animal, com cerca de seis meses de idade, pesa 20 quilos e é do tamanho de um labrador. De acordo com um voluntário da Liga de Proteção dos Animais, o animal terá sido domesticado pelo dono e não era agressivo.

Antes de ser capturado entrou numa casa que pertence a uma família onde no interior estava a filha de 15 anos que fugiu ao ver a pantera a entrar no quarto.

Depois de ter sido capturada, a pantera foi colocada numa jaula e entregue às autoridades, que estão à procura do dono para saber em que condições mantinha o animal selvagem.

De acordo com a BBC, apenas os jardins zoológicos tinham a possibilidade de obter a permissão para ter este tipo de animal. As autoridades estavam preparadas para abater a pantera caso esta ficasse agressiva.