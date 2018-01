Ontem às 22:45 Facebook

Um passageiro impaciente com o atraso do voo da Ryanair entre Londres, em Inglaterra, e Málaga, em Espanha, decidiu que a melhor forma de contornar a situação seria abrir a porta de emergência sobre a asa do aparelho e sair sozinho, já na placa do aeroporto da Costa do Sol.

O insólito incidente ocorreu segunda-feira à noite, depois de um voo da companhia irlandesa ter saído com uma hora de atraso de Stansted, o que não terá deixado este passageiro contente com o serviço. Mas a situação agudizou-se já em Málaga, quando os passageiros foram obrigados a permanecer dentro do Boeing 737 por mais de meia hora, sem autorização para sair.

Um homem, que a imprensa britânica diz ser um polaco de 57 anos a residir em Espanha, decidiu que não podia esperar mais e abriu a porta de emergência do avião sobre a asa, saindo com a sua mala na mão. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, vê-se que o homem chega à extremidade da asa e pára, depois de os funcionários do aeroporto o convencerem a não descer.

"Não sei por que o fez. Deve ter perdido a cabeça e foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça", explica Fernando del Valle, um dos outros passageiros do voo FR8164. "Ele ficou ali sentado até que a tripulação o trouxe para dentro".

Depois de interrogado pelo comandante do voo, o homem foi entregue à Guardia Civi por interferir com o equipamento da aeronave. As autoridades identificaram-no, para poder proceder à investigação do caso.