Passageiros encontraram membro da tripulação a fazer sexo no quarto e querem indemnização

Um casal irlandês está a pedir uma indemnização a uma empresa de cruzeiros, por alegadamente ter encontrado um membro da tripulação a ter relações sexuais no quarto.

Bobby e Mary Jackson, de 64 e 62 anos, embarcaram no navio Norwegian Cruise Line, que ia de Singapura para Phuket, na Tailândia. A viagem de 5500 euros não correu como esperado, depois de um membro da tripulação e uma mulher terem sido apanhados no quarto do casal, a ter relações sexuais.

"O que eu testemunhei foi extremamente desagradável. Eu estava traumatizada e precisava de um copo de água", disse Mary, logo acompanhada pelo marido: "Não somos puritanos, mas isto é ridículo".

Depois do incidente, o casal pediu para mudar de quarto, mas o navio encontrava-se cheio. Porém, recebeu o equivalente a cerca de 100 euros em crédito para gastar no navio como compensação.

Ainda durante a viagem, Mary Jackson adoeceu com um problema no estômago e passou a maior parte das férias no quarto.

De regresso a casa, em Carrickfergus, na Irlanda do Norte, os passageiros contactaram a Norwegian Cruise Line sobre sua experiência e exigiram uma outra compensação à empresa. No entanto, a Norwegian Cruise Line afirma que uma investigação interna e imagens de videovigilância não corroboram as afirmações dos passageiros, apesar de o casal garantir que dois membros da tripulação testemunharam o incidente.

"A investigação completa realizada, incluindo a revisão completa das filmagens de segurança do corredor onde o quarto estava localizado, não corrobora a alegação", afirmou um porta-voz da Norwegian Cruise Line. "Operamos com os mais altos padrões. Quaisquer incidentes que possam ficar abaixo desses padrões são investigados e executados apropriadamente".

Segundo o jornal Sunday Post, a companhia de cruzeiros havia relatado anteriormente que deu vouchers ao casal para fazer outro cruzeiro e que contactou Mary e Bobby a respeito de uma indemnização adicional, apesar de, mais tarde, não ter conseguido confirmar as alegações dos queixosos.