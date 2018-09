Peixaria colocava olhos de plástico nos peixes para parecerem frescos

Hoje às 18:58 Facebook

Uma peixaria do Kuwait, no Médio Oriente, foi encerrada depois de as autoridades governamentais terem detetado que os responsáveis colocavam olhos falsos, feitos de plástico, nos peixes, para que os produtos parecessem frescos.

Segundo relata o diário "Al Bayan", daquele país dos Emirados Árabes Unidos, os inspetores do Ministério do Comércio que ordenaram o fecho do estabelecimento tinham sido alertados para o mau estado dos peixes.

Imagens dos peixes com os olhos de plástico foram tornadas públicas e provocaram uma onda de indignação nas redes sociais.