Polícia procura casal que perdeu aliança em Times Square

As autoridades norte-americanas estão a meio de uma missão no mínimo bizarra. Encontraram uma aliança em Times Square, Nova Iorque, e agora querem saber a quem pertence.

As autoridades de Nova Iorque estão à procura do casal que na sexta-feira perdeu um anel de noivado. De acordo com informações daquela força policial, um homem estava a pedir a namorada em casamento quando deixou cair o anel, que se perdeu nas grades daquela famosa praça.

O casal pediu mesmo ajuda às autoridades para encontrar a aliança de noivado, mas sem grande sucesso. No entanto, o anel acabaria por ser encontrado e agora é a Polícia que está a tentar encontrar o casal.

Através das redes sociais, as autoridades divulgaram as imagens das câmaras de segurança em que é possível ver o casal desesperado à procura das alianças.

"Procurado por deixar cair o anel na Times Square. Ela disse sim e ele ficou tão excitado que deixou cair o anel no meio das grades. Ajudam-nos a encontrá-los", escreveu a Polícia no Twitter.