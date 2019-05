Pombo alemão apanhado em excesso de velocidade

Hoje às 11:49 Facebook

Um radar de velocidade na Alemanha registou um pombo que voava 12 quilómetros por hora a mais do que era permitido na zona.

Uma câmara móvel de controlo de velocidade disparou o valor de 45 quilómetros por hora, numa zona onde é apenas permitido circular a 30 quilómetros por hora. Para admiração de todos, o infrator era um pombo.

As autoridades alemãs da cidade de Bocholt, perto da fronteira com a Holanda, publicaram na semana passada a fotografia do acontecimento, que, desde então, se tornou viral.

O pombo veloz voava "numa rota de colisão com veículos e pedestres", numa rua residencial, a 12 quilómetros por hora a mais do que permitido,

Em circunstancias normais, a sanção por excesso de velocidade seria de 25 euros.

Os locais reagiram em tom de brincadeira, referindo que poderia ser um pombo de corrida, e sugerindo que uma punição apropriada seria serviço comunitário como pombo-correio.