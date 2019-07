Rapaz de 13 anos embarca em avião sem bilhete e provoca caos em Heathrow

Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um rapaz de 13 anos desacompanhado e sem bilhete foi detetado pelo pessoal de bordo de um voo da British Airways, momentos antes de a aeronave partir de Londres em direção a Los Angeles, este domingo. Situação obrigou a que todos os passageiros tivessem de desembarcar e fossem revistados, atrasando a partida do avião.

O jovem só foi detetado quando um dos assistentes de bordo, estranhando que ele estivesse sozinho a fazer a viagem, lhe pediu para ver o cartão de embarque, que ele não tinha. Quando se verificou essa falha de segurança, a polícia foi chamada e todos os passageiros retirados do avião.

"Era um menor não-acompanhado", que a polícia acredita ter entrado no avião vindo de um outro voo. "Permanece ao cuidado da polícia, em ligação com os serviços de imigração", revelou um porta-voz da Metropolitan Police, citado pelo jornal "Independent".

Perante as reclamações dos passageiros, que receberam poucas explicações sobre o sucedido, a British Airways pediu desculpa pelo incómodo, salientando que a segurança é uma das prioridades da companhia.

"O indivíduo não representava um risco de segurança e, puramente por precaução, a aeronave em questão foi novamente verificada e partiu. Pedimos desculpa pela perturbação e continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades e os nossos parceiros para manter a segurança do aeroporto", disse um porta-voz do aeroporto de Heathrow, o maior do Reino Unido, sem conseguir explicar como foi possível tal falha de segurança.

Vários passageiros que sofreram com o atraso da partida recorreram às redes sociais para reclamar.