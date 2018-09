Rapaz gastou mais de mil euros a jogar Fortnite e deixou mãe sem dinheiro

Hoje às 20:40 Facebook

Um menino de dez anos do País de Gales deixou a conta da mãe com menos de dez euros, depois de ter gasto mais de 1100 euros em compras dentro do jogo Fortnite.

Cleo Buckett, com 46 anos e dependente de uma cadeira de rodas para se movimentar, descobriu a aventura online do filho de dez anos quando, na sexta-feira, verificou a conta bancária, percebendo que o filho, Cefn Glas, tinha gasto quase todo o seu dinheiro. Agora, terá de esperar até seis de setembro - altura em que recebe apoio social do Estado - para voltar a ter dinheiro para os gastos do dia a dia.

"O meu filho começou a chorar e admitiu o que fez. Usou o meu cartão nas minhas costas, pôs os dados na XBox e comprou jogos dentro do Fornite", explicou ao "Wales Online". Fortnite é um dos jogos mais populares da atualidade, com cerca de 45 milhões de utilizadores em todo o mundo, que permite aos participantes combaterem num ambiente multijogador online.