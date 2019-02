Hoje às 11:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma cidade alemã foi palco de uma operação de um resgate incomum, quando um rato com excesso de peso ficou preso numa tampa de esgoto.

Os bombeiros voluntários de Auerbach procederam a uma operação de salvamento pouco comum em Bensheim, na Alemanha, após terem sido contactados, na tarde de domingo, juntamente com uma equipa de resgate animal de Rhein Neckar, para retirar um roedor com o torso entalado e os quadris presos numa tampa de esgoto, ao tentar sair para a superfície. A operação de salvamento contou com um total de oito pessoas.

"O rato tinha bastante gordura acumulada do inverno e ficou preso pelos quadris", justificou Michael Sehr, um dos membros da equipa de resgate, à agência alemã DPA. "Mesmo os animais que são odiados por muitas pessoas merecem respeito", acrescentou.

Um vídeo publicado no YouTube mostra o momento em que a tampa de esgoto foi levantada com o apoio de cunhas e o rato puxado.

Os bombeiros garantiram que o rato saiu ileso do incidente e foi libertado na natureza. "A operação do corpo de bombeiros só ficou concluída após uns bons 25 minutos," relatou o departamento dos bombeiros de Auerbach, citado pelo jornal britânico The Guardian.