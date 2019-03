Reis de Espanha retidos no avião durante uma hora na Argentina

Hoje às 11:36 Facebook

Os Reis de Espanha esperaram uma hora dentro do avião, em Buenos Aires, Argentina, na noite de domingo, devido à ausência de uma escada com as proporções adequadas para os fazer descer do aparelho.

O avião Airbus A310 da Força Aérea Espanhola, onde Felipe VI e Letizia viajaram para uma visita de Estado à Argentina, aterrou no aeroporto Jorge Newbery. No entanto, o desembarque dos monarcas acabou por atrasar, porque o aeroporto não tinha uma escada capaz de alcançar a altura da porta.

Os ocupantes permaneceram dentro do aparelho, enquanto os responsáveis pelo aeroporto tentavam solucionar o problema. Foi levantada a possibilidade de o avião descolar novamente para aterrar no aeroporto principal de Buenos Aires, mas, uma hora depois, o voo do presidente argentino Mauricio Macri aterrou e trouxe com ele a escada necessária.

Felipe VI e Letizia, juntamente com os restantes ocupantes, desceram finalmente do aparelho e foram recebidos pelo ministro das Relações Públicas de Espanha, Josep Borrell, o embaixador de Espanha em Buenos Aires, Javier Sandomingo, e o embaixador da Argentina em Madrid, Ramón Puerta.

A escolha deste aeroporto para a chegada dos monarcas, pelos serviços protocolares da realeza espanhola, deu-se devido à localização central do mesmo. Neste aeroporto operam, normalmente, aviões de menores dimensões e, por este motivo, esta estrutura não está preparada para receber grandes aviões, motivo que terá justificado a ausência da escada necessária.