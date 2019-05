Vídeo: Schwarzenegger agredido durante evento

Hoje às 00:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator e empresário Arnold Schwarzenegger foi agredido, este sábado, durante um evento desportivo em Joanesburgo, na África do Sul.

O também culturista e ex-governador da Califórnia, de 71 anos, estava a interagir com os fãs no "Arnold Classic Africa", onde se incluem várias modalidades de combate e concursos de culturismo, quando foi surpreendido por um homem que o pontapeou violentamente nas costas. O momento da agressão foi partilhado nas redes sociais por vários utilizadores e pelo próprio Schwarzenegger.

O atacante foi imediatamente controlado e, segundo a BBC, retirado do local por um segurança, tendo depois sido entregue às autoridades.

Apesar de o ataque inesperado ter espoletado várias reações, o ator apelou a que as prestações dos atletas do evento continuassem a ser o foco. "Temos 90 modalidades aqui na África do Sul e 24 mil atletas de todas as idades a inspirar-nos a sair do sofá. Vamos colocar isto em evidência", escreveu no Twitter.