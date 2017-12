Ontem às 15:08 Facebook

A brigada de explosivos da polícia de Los Angeles foi chamada, na noite deste sábado, devido a uma embalagem suspeita endereçada à casa do secretário do Tesouro dos EUA, em Bel-Air.

A polícia foi alertada por um vizinho que viu a embalagem com o remetente "Povo Americano" e destinada à casa de Steven Mnuchin. No entanto, depois de investigarem o objeto, as autoridades descobriram que era apenas uma caixa com estrume.

Os Serviços Secretos estão a investigar a origem do pacote.