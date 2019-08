Seis idosos detidos nos EUA por fazerem sexo num parque público

Hoje às 15:54 Facebook

Seis pessoas, com idades entre os 62 e 85 anos, foram detidas num parque do Estado do Connecticut, nos EUA, depois de terem sido apanhados pelas autoridades a ter relações sexuais naquele local público.

Depois de denúncias de que o parque Grace Richardson Conservation estava a ser anunciado na Internet como um ponto para atividades sexuais entre desconhecidos, os agentes da polícia de Fairfield montaram um sistema de vigilância, para monitorizar a área. Desta forma, conseguiram deter os cinco homens, com idades entre os 62 e os 82 anos, e uma mulher, com 85 anos.

Dois dos suspeitos, um casal, garantem que foram detidos por engano, já que se encontravam apenas parados dentro de um carro, perto do sítio onde os outros homens foram detidos. "Estavamos apenas a apanhar um bocado de ar", garantiram ao "The Smoking Gun".

São acusados de perturbação pública e atentado ao pudor.